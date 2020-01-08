Kırıkkale Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, 2020 yılının Ocak ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.



Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonundaki toplantının birinci bileşimi Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya yetki verilmesiyle başlayan toplantıda husus ve denetim komisyonuna gizli oyla üye seçimi gerçekleştirildi. Gündemin son maddesinde ise imar tadilat talepleri komisyonda görüşüldü.



2020 yılının Kırıkkale'ye hayırlar getirmesini dileyen Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, katılımcılara teşekkür etti.



Toplantıya Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. - KIRIKKALE