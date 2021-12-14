Kırıkkale Belediyesi okullara koruyucu özellikli bin ton el dezenfektan dağıttı - Son Dakika

90 Okul 5 Yurt

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgınına tedbir amaçlı olarak Kırıkkale şehir merkezinde bulunan 90 okul, 5 adet yurda koruyucu özelliği bulunan el dezenfektanı dağıttı. Okullara toplam bin ton dezenfektan dağıtan Kırıkkale Belediyesi pandemi döneminde de okullara yönelik düzenli olarakta genel ilaçlama ve dezenfekte uygulaması yapmaya devam ediyor.

Düzenli Olarak Dezenfekte Ediyoruz

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yaptığı açıklamada, Belediye olarak eğitime desteklerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek: "Okullarımızda yüz yüze eğitim döneminde dezenfekte işlemine ağırlık veriyoruz. Çocuklarımız sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi, öğretmen ve okul görevlilerimizi salgına karşı koruma amacıyla Belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizde bulunan okullara koruyucu içeren el dezenfekte dağıttı. Ayrıca okullarımızı da düzenli aralıklarla dezenfekte uygulaması gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.