Kırıkkale Belediyesi personeline aile içi iletişim semineri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale Belediyesi personeline aile içi iletişim semineri verildi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi personeline aile içi iletişim semineri verildi

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesi tarafından belediye personeline aile içi iletişim konulu eğitim verildi.

Kırıkkale Belediyesi personeline aile içi iletişim semineri verildi, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi tarafından belediye personeline aile içi iletişim konulu eğitim verildi.


Her ay düzenli olarak devam eden hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor. Ocak ayı hizmet içi eğitim semineri Belediye Meclis Toplantı Salonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikologu Selda Usul Ergörün tarafından verildi. Eğitimde, aile içerisinde doğru iletişim kurmanın yolları örneklerle anlatıldı. Programda aile içi iletişimde yanlış davranışlar anlatılırken iletişim engellerinden de bahsedildi. Eğitimlerin her ay düzenli olarak devam edileceği bildirildi.


Düzenlenen eğitime birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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