Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Belediyesi personeline 'Organ Bağış Semineri'
Son Dakika Güncel Kırıkkale Belediyesi personeline 'Organ Bağış Semineri'

Kırıkkale Belediyesi personeline 'Organ Bağış Semineri'

8 saat önce

Kırıkkale Belediyesince her ay düzenli olarak personellere verilen hizmet içi eğitim kapsamında 'Organ Bağış Semineri' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi personeline 'Organ Bağış Semineri', System.String[]

Kırıkkale Belediyesince her ay düzenli olarak personellere verilen hizmet içi eğitim kapsamında 'Organ Bağış Semineri' hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde belediye personeline 'Organ Bağış Semineri' veren İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Adem Yeni, canlı ve kadavradan alınan organların bir başka kişilerde hayat bula bileceğini belirterek, "Canlıdan hasta şahsın dördüncü dereceye kadar yakın akrabalarından, kadavradan ise beyin ölümü yoğun bakım şartlarından gerçekleşen kişilerden organ alınmaktadır. Yoğun bakım şartlarında diğer organlar 72 saat yaşatılabilir ve nakil bu esnada gerçekleşebilir" dedi.


Yaklaşık bir saat süren seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
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