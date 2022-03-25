Kırıkkale Belediyesi personeline sigarayı bıraktırma eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi personeline sigarayı bıraktırma eğitimi verildi

25.03.2022 15:50
Kırıkkale Belediyesi personeline sigarayı bıraktırma eğitimi verildi

Kırıkkale Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğünce, belediye çalışanlarına yönelik sigarayı bırakma eğitimi verildi.

Kırıkkale Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğünce, belediye çalışanlarına yönelik sigarayı bırakma eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışanlarına yönelik çeşitli alanlarda hizmet içi eğitim düzenleyen belediye, sigaranın insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlemesi amacıyla seminer gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, personele yönelik eğitimlerin devam ettiğini belirterek, sigaranın insan sağlığına verdiği zararların yanı sıra bu bağımlılıktan kurtulmanın yollarının çalışanlara anlatılacağını kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü uzmanı Büşra Altaş, eğitimde, "Sigaraya başlandıktan sonra bağımlılığa dönüşüyor. Sigarayı bırakmak zor ama imkansız değil. Bugün içilen her sigara size sağlıksız bir gelecek verir. Bu nedenle sigaradan ne kadar kısa zamanda kurtulursanız o kadar sağlıklı olursunuz." ifadelerini kullandı.

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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Belediyesi personeline sigarayı bıraktırma eğitimi verildi - Son Dakika


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