Kırıkkale Belediyesi 'Tam Bana Göre Festival'de - Son Dakika

Festival boyunca birçok büyük ödülün verileceği yarışlar Ankara Millet Bahçesinde düzenlenecek. Düzenlenecek festivalde Kırıkkale Belediyesi standında yer alacak.

ANKARA MİLLET BAHÇESİNDE

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesinde 'Tam Bana Göre Festival' 16-21 Kasım arası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek.'Tam Bana Göre Festival'de Kırıkkale Belediyesi standında yer alacak. Kırıkkale'den gençler etkinlikte katılımcılara süt şekeri ikramında bulunacak.

SAYGILI'DAN FESTİVALE DAVET

Etkinlik hakkında açıklama yapan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, " Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından 16-21 Kasım Tarihleri arası Ankara Millet Bahçesinde düzenleyeceğimiz festivale Kırıkkale olarak standımızı kurdu. Hazırlıklarımızı tamamladık Kırıkkale olarak gençlerimiz ile Ankara'da olacağız." İfadelerini kullandı.

BAŞKAN SAYGILI BİLGİ VERDİ

Festival hakkında bilgi veren Başkan Saygılı, " Festivalde rock konserler, sergi alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, e- learning eğitimleri, etnospor, söyleşiler, konferanslar, özel lezzetler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediyelerin stantları bulunacak. Kendine yenilik katmak, eğlenceyi eğitimle taçlandırmak, unutulmaz altı gün yaşamak isteyen tüm geçler bu eşiz güzellikteki festivale katılabilirler." diye konuştu.