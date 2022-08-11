Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi

Vatandaşlar da aşure ikramından dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen Çarşı Camisi'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan da katıldı.

Kaynak: AA

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