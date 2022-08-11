Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi

11.08.2022 15:08
Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi

Kırıkkale Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen Çarşı Camisi'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan da katıldı.

Saygılı ve Kaplan, etkinlikte vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, aşure ikram etti.

Vatandaşlar da aşure ikramından dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kaplan, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

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