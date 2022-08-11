Kırıkkale Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale getirilen Çarşı Camisi'ndeki etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan da katıldı.
Saygılı ve Kaplan, etkinlikte vatandaşların muharrem ayını kutlayarak, aşure ikram etti.
Vatandaşlar da aşure ikramından dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale Belediyesince vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika