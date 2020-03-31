Son Dakika › Güncel › Kırıkkale Belediyesi yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
Kırıkkale Belediyesi yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor
6 saat önce
Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekiplerince, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekiplerince, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Vefa İletişim Merkezi ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla gıda, ekmek, ilaç gibi temel ihtiyaçları evlerine kadar teslim ediliyor. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:08 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi