Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Belediyesinde Sosyal Denge Tazminatı

Kırıkkale Belediyesinde Sosyal Denge Tazminatı

22 dakika önce

Kırıkkale Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Kırıkkale Belediyesinde Sosyal Denge Tazminatı, System.String[]
Kırıkkale Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Belediye memurlarının ekonomik şartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sözleşmeyi, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile Bem-Bir-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Tuncay Bulut imzaladı.

Başkan Saygılı, belediye binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, 2019 Ocak ayından geçerli olmak üzere maaşlara ek brüt 619 lira sosyal denge tazminatının memurlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kendisi için ilk meselenin çalışanların hakkını ödemek olduğunu ifade eden Saygılı, "Almış olduğunuz ücretler hayırlı olsun. Sendika ile yaptığımız görüşmeler sonucu ocak ayından geçerli olmak üzere maaşlara ek olarak brüt 619 lira sosyal denge tazminatı alacaksınız. Biz her zaman çalışanımızdan yana bütçemizi kullanıyoruz." dedi.

Bem-Bir-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Bulut da Başkan Saygılı'ya teşekkür ederek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:28 Kaynak: AA

Memur Sen, Kırıkkale, Ekonomi
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