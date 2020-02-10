Kırıkkale Belediyesinden "don" uyarısı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesinden "don" uyarısı

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde vatandaşlara su sayaçlarının korunması ve yapılmaması gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

Kırıkkale Belediyesinden

Kırıkkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde vatandaşlara su sayaçlarının korunması ve yapılmaması gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

Su ve Kanalizasyon Müdürü Ersin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, donan su sayaçlarına kesinlikle sıcak su dökülmemesi, ateş ile müdahale edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bu durumda musluk ve su borularının patlamasına ve maddi hasarın yaşanmasına sebebiyet verileceğini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Havaların aniden soğumaya başladığı bu günlerde su sayaçları ve tesisatta donma olayları yaşanmakta ve bu sebeple mağduriyetler oluşmakta. Vatandaşlarımız sıkıntıya düşmemeleri için su sayacı ve açıkta bulunan su tesisatının ısı yalıtım malzemeleri ile kapatarak donmaya karşı su sayaçlarını koruma altına almalılar. Ayrıca çok az miktarda muslukların açık bırakılması borularda yaşanacak don olayının da önüne geçecektir. Bu konuda abonelerimiz duyarlı olmalılar."

Ersin Kaplan, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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