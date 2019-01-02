Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Belediyesinden Ekmek Zammı Açıklaması

Kırıkkale Belediyesinden Ekmek Zammı Açıklaması

45 dakika önce

Kırıkkale Belediyesinden, şehirde bazı fırın işletmecileri tarafından ekmeğe yapılan zammın geçerli olmadığı bildirildi.

Kırıkkale Belediyesinden Ekmek Zammı Açıklaması, System.String[]
Kırıkkale Belediyesinden, şehirde bazı fırın işletmecileri tarafından ekmeğe yapılan zammın geçerli olmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı fırınların taş fırın ekmeği olarak tabir edilen ekmeğe, sütlü ekmek adı altında zam yaptıkları, Kırıkkale Belediyesinin bu zamma müdahale ettiği belirtildi.

Kırıkkale Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırıkkale Belediyesi tarafından daha önce alınan kararla belirlenen fiyatların geçerli olduğu aktarılan açıklamada, şehirde 1 liranın üzerinde ekmek satışının yapılmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği, konu hakkında hassas davranılacağı kaydedildi.

Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner de konuya ilişkin açıklamasında, "İlgili hükümlerde belirtilen yerel süreçlere riayet edilmeden, Ticaret Bakanlığının görüşü alınmadan, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinin onayı alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifeleri hükümsüzdür. Belirlenen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında ilgili kurumlarca gerekli idari yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirler alınacaktır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Kırıkkale, Ekonomi
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