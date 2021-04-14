Kırıkkale Belediyesinden Esnafa Destek - Son Dakika

BİN LİRA DESTEK

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, pandemiden etkilenen esnafa bir nebze de olsa fayda sağlamak amacı ile destek sağlayacaklarını belirtti. Pandemiyle mücadele konusunda esnafların yanlarında olduklarını belirten Başkan Saygılı '' Covid-19 salgınından dolayı son yayınlanan genelge ile iş yerleri kapanan ilimizdeki esnaflara bin lira destek verme kararı aldık. Kırıkkale Belediyesi olarak pandemi süreci boyunca hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

KIRIKKALE BELEDİYESİNE BAŞVURUDA BULUNABİLECEKLER

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre son yayınlanan genelge ile Ramazan ayında kapanacak olan işyeri sahibi esnaflarından yardımdan yararlanmak isteyenler Kırıkkale Belediyesi İşlem Merkezine müracaat ederek düzenlenen formu doldurmaları gerekecek. Başvuru yapacak olan esnafların vergi levhası, işyeri ruhsat, oda kayıt belgesi sureti ile kendi adına açılmış banka hesap bilgilerini ibraz etmesi yeterli olacak. Başvurular 14 Nisan 2021 Çarşamba günü başlayacak ve 22 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecek. Başvurusu değerlendirilip onaylanan esnafın desteği, başvuru esnasında vermiş oldukları IBAN veya hesap numaralarına yatırılacak. Öte yandan birden fazla iş yeri olan esnaf sadece bir iş yeri için destek alabilecek.