Kırıkkale Belediyesinden koronavirüs önlemleri - Son Dakika

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Kırıkkale Belediyesinden koronavirüs önlemleri
7 saat önce
Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların su borçlarını belediyenin internet sitesi üzerinden ödeyebileceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:02 Kaynak: AA
Kırıkkale Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların su borçlarını belediyenin internet sitesi üzerinden ödeyebileceklerini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu süreçte gerek vatandaşların gerekse çalışanların sağlığını korumak amacıyla belediyenin internet sitesi üzerinden işlem yapılabileceği belirtildi.
Ayrıca geçmiş dönem su faturası borçlarının da buradan öğrenebileceği aktarılan açıklamada, Kırıkkaleli vatandaşların mümkün olduğunca internet sitesi aracılığı ile online ödeme kanalını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.
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