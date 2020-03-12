Kırıkkale Belediyesinden 'koronavirüs' tedbirleri - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesinden 'koronavirüs' tedbirleri

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesi, koronavirüse (Covid-19) karşı kent merkezinde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kırıkkale Belediyesinden 'koronavirüs' tedbirleri, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi, koronavirüse (Covid-19) karşı kent merkezinde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.


Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi ekiplerince, dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, park ve bahçeler, okullar, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal kullanım alanlarında 7/24 ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, "Halkın yoğun olarak kullandığı ve hastalıkların bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu başta okullarımız olmak üzere, camiler, servis araçları, parklar düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışmalarını yaşanan salgın hastalık nedeni ile sıklaştırdık. Bu yıl ikinci kez kapsamlı bir şekilde ilaçlama çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bu çalışma ile virüs ve bakterileri ortamdan uzaklaştırılması ve yok edilmesi sağlanıyor. Ekiplerimiz özellikle camilerdeki halı, ayakkabılık, tuvalet, abdesthaneler, okullar ve tuvaletlerinde dezenfekte çalışmaları yapıldı" ifadelerine yer verildi.


Açıklamada ayrıca vatandaşların tedirginliğe kapılmaması gerektiği ve Kırıkkale Belediyesi olarak düzenli bir şekilde ilaçlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
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