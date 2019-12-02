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Kırıkkale Belediyesinden ödüllü proje yarışması

6 saat önce

Kırıkkale Beledisi tarafından düzenlenen 'kentte görülen problemler ve çözüm önerileri' temalı 'Gençler Yönetiyor Proje Yarışması' 1 Mart 2020 tarihinde sona erecek.

Kırıkkale Belediyesinden ödüllü proje yarışması, System.String[]

Kırıkkale Beledisi tarafından düzenlenen 'kentte görülen problemler ve çözüm önerileri' temalı 'Gençler Yönetiyor Proje Yarışması' 1 Mart 2020 tarihinde sona erecek.


Kırıkkale Belediyesi tarafından gençlere yönelik ödüllü proje yarışması düzenleniyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatları ile 'Gençler Yönetiyor Proje Yarışması'na 16-30 yaş aralığındaki gençler katılabilecek. Kültürel, ekonomik ve şehrin gelişimine katkı sağlamasının hedeflendiği 'Gençler Yönetiyor Proje Yarışması'nda dereceye giren proje sahipleri Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından ödüllendirilecek.


Projeye katılacaklar, proje katılım formu ve projeye katılım detaylarını "www.kirikkale-bld.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler. Projeye katılacak gençler hazırladıkları projeleri "gencleryonetiyor@kirikkale-bld.gov.tr" adresine mail yoluyla iletebilecek ya da Kırıkkale Belediyesi AK Masa'da oluşturulan proje değerlendirme standına teslim edebilecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Saygılı, "Sevgili Gençler, içinde yaşadığımız şehrin daha yaşanabilir bir şehir olması için 'kentte görülen problemler ve çözüm önerileri' temalı gençlere yönelik bir ödüllü proje yarışması düzenliyoruz. 'Gençler Yönetiyor Proje Yarışması' ile gençler hem kazanacak hem de şehirlerine katkı sağlayacaklar. Gençlerin kültürel, ekonomik ve şehrimizin gelişimine katkı sağlaması hedeflenen yarışmayla, kentte görülen problemler ve çözüm önerileri ana temalı, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kentleşme ve Bilişim alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum yararına olabilecek fikirlerle gençlerin üretime katkı sağlamasını ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulmasını amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda azimle, kararlılıkla ve gençlerden aldığımız güç ve güvenle beraber en mutlu şehir olmak yolunda adımlar atacağız" dedi. - KIRIKKALE

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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