Kırıkkale Belediyesinden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tablet desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bilgisayar ya da tablet gibi iletişim araçları bulunmadığı için uzaktan eğitim programından geri kalan öğrencilerin programa dahil olabilmeleri adına Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan projeye katkıda bulunuldu.

Tabletleri İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'ye teslim eden Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, öğrencilerin bu yıl her zamankinden farklı olarak derslerini uzaktan takip ettiklerini belirtti.

Bakır, "Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitime erişmekte güçlük çeken öğrenciler tespit edildi. Bu öğrencilerin uzaktan eğitime erişmeleri için temin ettiğimiz tabletleri teslim ediyoruz. Öğrencilerimize düşen derslerini takip etmek ve derslerine çalışmak. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tüfekçi de Kırıkkale Belediyesinin eğitime olan desteğini her zaman hissettiklerini ve kendilerine teslim edilen tabletlerin öğrencilere kısa sürede ulaştırılacağını kaydetti.