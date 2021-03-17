Kırıkkale Belediyesinden salgına karşı yoğunlaştırılmış denetim - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince korona virüs salgını tedbirleri kapsamında çeşitli alanlarda gün boyu denetimler gerçekleştirdi.

Salgınla mücadelede kalıcı başarı sağlanması için 81 ilde 300 bin denetim personeliyle başlatılan yoğunlaştırılmış dinamik denetim Kırıkkale'de de gerçekleştirildi. Kentteki denetimlere tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personeller katıldı. Bu kapsamda toplu ulaşım araçlarında, lokanta, berber, alışveriş merkezi ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu noktalarda vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerde rehberlik edici, vatandaş ile iş yeri sahiplerine kurallara sorumlu davranmaya davet etti. Denetimlerde kurallara aykırılıklarda ısrar edenler hakkında idari işlem tutanağı düzenleneceği hatırlatıldı. Virüsün yayılmasının maske ve mesafe kurallarına uyulmamasından yayıldığına dikkat çeken zabıta ekipleri "Virüs aramızda, hem kendi sağlığımızı hem de vatandaşımızın sağlığını korumak öncelikli görevimiz. Bunun izin kurallara titizlik ile uymalıyız. Özlediğimiz günlere ulaşmak için şehrimizi mavi renkle birlikte buluşturacağız" dedi. - KIRIKKALE