Kırıkkale Belediyesinden su faturası açıklaması - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında konut abonelerinin su borçlarını belediyenin resmi web sitesi üzerinden ödeyebileceklerini belirtti.



Kırıkkale Belediyesi, vatandaşların su faturalarını www.kirikkale.bel.tr internet sitesi üzerinden güvenle ödeyebileceklerini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu süreçte, gerek sizlerin gerekse çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, Belediyemiz internet sayfası üzerinden Online Su Faturası Ödeme aracılığı ile su faturasını sorgulayabilir, işleminizi güvenle yapabilirsiniz. Ayrıca geçmiş dönem su faturası borcunuzu anında buradan öğrenebilirsiniz. Kırıkkaleli hemşerilerimizden mümkün olduğunca internet sitemiz aracılığı ile online ödeme kanalını tercih etmelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - KIRIKKALE