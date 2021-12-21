Üye Girişi
Kırıkkale Belediyesinden su sayaçları için "don olayı" uyarısı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesinden su sayaçları için "don olayı" uyarısı

21.12.2021 10:55
Kırıkkale Belediyesinden su sayaçları için "don olayı" uyarısı

Kırıkkale Belediyesi, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde vatandaşlara su sayaçlarının korunması ve yapılmaması gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

Kırıkkale Belediyesi, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü son günlerde vatandaşlara su sayaçlarının korunması ve yapılmaması gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte soğuk havanın etkisinin hissedilmeye başlandığı belirtildi.

Özellikle bu günlerde açıkta bulunan su sayaçlarının donma tehlikesi altında kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayaçların ve su tesisatlarının donmaya karşı abonelerimiz tarafından korunması gerekmektedir. Açık alanda bulunan su tesisatı ve sayaçların ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması, yaşanacak donma tehlikesini önleyecektir. Alınan tüm önlemlere rağmen donmuş sayaç ve tesisat borularının üzerine sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak açılmaya çalışılması musluk ve su borularının patlamasına neden olmakta ve maddi hasara sebebiyet verebilmektedir. Bu konulara da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir."

Kırıkkale, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Belediyesinden su sayaçları için 'don olayı' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:59 Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor
10:58 Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!
10:50 Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi
10:49 Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumu: Bedeli çok ağır olacak!
10:40 Ekonomik güven endeksi, güven vermiyor
10:31 Doların düşmesiyle beraber vatandaşlar döviz bürolarına koştu
10:28 Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde
10:23 Hakem Zorbay Küçük, çocukken küfreder miydi? Babası açıkladı
10:20 Dolar kaç TL? 21 Aralık 2021 Dolar kurunda son durum nedir?
10:01 Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozdurdu, "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" dedi
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Ekonomik güven endeksi, güven vermiyor Ekonomik güven endeksi, güven vermiyor         
10:40
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü Bir yıl sonra paylaştı! Tolga Karel'in "İlk göz ağrım" dediği milyonluk tırı saniyeler içinde küle döndü         
08:44
Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak         
08:19
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 11:04:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale Belediyesinden su sayaçları için "don olayı" uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement