Kırıkkale Belediyesinden borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" kapsamında belediyelere olan borçlarda yapılandırma fırsatının devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık'ta sona erecek olan yapılandırmadan şimdiye kadar belediyeye 3 bin 563 kişinin başvurarak borcunu yapılandırdığı ifade edildi.

Mükelleflerin, 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi borcunu kapsayacak ödemelerin peşin yapılması halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının silineceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mükellef vatandaşların emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, asfalt katılım payı, ecrimisil ve dava konusu olan borçları yasa gereği faizi ve cezaları silinerek, 18 eşit taksite kadar ödeyebilecekler. Borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Aralık 2020'ye başvuruda bulunacak. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Azami 18 eşit taksit olmak üzere 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de mükelleflere sunuluyor."