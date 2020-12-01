Kırıkkale Belediyesine 30 ton dezenfektan hibe edildi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesine Ankara'da faaliyet gösteren bir işletme tarafından 30 ton dezenfektan hibe edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın girişimleri sonucunda Ankara'da faaliyet gösteren bir işletme tarafından 30 ton dezenfektan hibe edildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediyenin çalışmalarına aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Cadde, sokak, iş yerleri, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, pazar yerleri ve parklarda dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanımız Saygılı'nın girişimleri ile koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere 30 ton dezenfektan hibe edildi. Başkanımız Saygılı, firma yetkililerine teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, firma yetkililerinin de koronavirüs ile mücadele kapsamında desteklerine her zaman devam edeceklerini belirttikleri aktarıldı.