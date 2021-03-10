Kırıkkale Belediyesi, 14 bin sokak hayvanının sağlık sorunuyla ilgilendi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağında 14 bin sokak hayvanının sağlık sorunlarıyla ilgilenildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin 23 bin 750 metrekare alana kurulmuş geçici barınak ve bakımevinde yürütüldüğü belirtildi.

Bakımevinin açıldığı günden bu yana yılda ortalama 2 bin sokak hayvanına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barınakta 14 bin sokak hayvanın sağlık sorunlarıyla ilgilenilirken, 8 bin hayvan kısırlaştırılmış ve aşılanan hayvan sayısı ise 13 bindir. Yine sokak hayvanları için yaklaşık 40 ton mama desteği sağlanmaktadır. Kırıkkale Belediyesi sorumluluk alanı içinde açık beslenme alanlarında da 300 civarında sokak hayvanı sahiplenilmekte ve bu hayvanlarında gıda sıkıntısı çekmemeleri için düzenli aralıklarla beslenme yapılmaktadır."