Kırıkkale Belediyesinin ilaçlama çalışmaları - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce haşerelerin üremelerine elverişli koşulların oluştuğu noktalarda ilaçlama çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de havaların soğumasına bağlı olarak rögar, mazgal, tünel ve menfez gibi alanları üreme ve barınma alanı olarak kullanan vektörlere karşı mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kış aylarının ardından Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün yaz dönemine de hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerin yaz çalışmaları arasında sıcaklıklar ile artış gösteren sivrisinek ve karasinek olmak üzere insan sağlığını ve konforunu olumsuz etkileyen, vektör olarak nitelendirilen canlı mikroorganizmaların yaşam alanlarında larva ve erginlerine karşı mevcut vektör popülasyonunu aza indirgemeye yönelik ilaçlama çalışmaları yapılacak. Kırıkkale Belediyesi şehrimizde bulunan ve vatandaşların ortak kullanım alanlarından da ilaçlama çalışmalarını devam ettiriyor. Özellikle öğrencilerin eğitimlerini sağlıklı ortamda almaları için düzenli olarak okullarda ve yurtlarda ilaçlama çalışmalarını tamamlayan ekipler, son olarak da cami ve Kur'an kursları gibi noktalarda da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor."