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Kırıkkale Belediyesinin ilaçlama çalışmaları - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesinin ilaçlama çalışmaları

24.06.2021 13:26
Kırıkkale Belediyesinin ilaçlama çalışmaları, System.String[]

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için kentte sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için kentte sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı ekiplerinin, yaz sezonunun sorunsuz geçmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yılın ilk 6 ayında rögar ve mazgallarda 4 bin 800 sıcak sisleme çalışması gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler, sivrisinek üreme ve barınma alanlarında 2 bin 800 larva uygulaması yaptı. Ayrıca yine sinek üreme ve barınma alanlarında 3 bin 250 karasinek larvalarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın şikayet ve talepleri doğrultusunda metruk yapılarda kemirgen ve çeşitli zararlı hayvanlara da müdahale eden ekiplerimiz, kemirgenlere karşı 375 uygulaması yaptı. Yine havaların ısınması ile birlikte kene mücadelesine de başlayan ekipler, şehrimizde bulunan park ve bahçelerde kene ilacı ile müdahalelerde bulundu. Ekiplerimiz, 28 mahallenin tamamında haftada 2 kez akşam ve sabah saatlerinde ULV uygulaması gerçekleştiriyor."

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Belediyesinin ilaçlama çalışmaları - Son Dakika


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