KIRIKKALE - Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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KIRIKKALE - Berat Kandili dualarla idrak edildi

17.03.2022 22:41

Kırıkkale'deki Nur Camii ve Külliyesinde mevlit programı Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti Camiye gelen çocuklar Vatandaşların edilen duaya eşlik etmesi İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildiKırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Berat Kandili...

Kırıkkale'deki Nur Camii ve Külliyesinde mevlit programı

Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti

Camiye gelen çocuklar

Vatandaşların edilen duaya eşlik etmesi İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi ve dua edildi.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

KIRIKKALE - Berat Kandili dualarla idrak edildi
KIRIKKALE - Berat Kandili dualarla idrak edildi
KIRIKKALE - Berat Kandili dualarla idrak edildi

YORUMLAR
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Edirne'de Berat Kandili coşkusu Edirne'de Berat Kandili coşkusu Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

Berat Kandili, İç Anadolu, Kırıkkale, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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