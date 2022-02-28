KIRIKKALE - Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

KIRIKKALE - Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı

28.02.2022 02:15

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, Y.Y. (25), kayınpederi M.V'nin Alaaddin Mahallesi'ndeki evine gitti.

Y.Y. ile eşinin ailesi arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.Y, eşi M.Y. (20), kayınpederi M.V. (52), kayınvalidesi M.V. (48) ve kayınbiraderi M.V'yi (20) bıçakla yaraladı. Kavga esnasında Y.Y. de bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KIRIKKALE - Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı
KIRIKKALE - Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı
KIRIKKALE - Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı

YORUMLAR
500
Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yılında Sakarya'da anıldı Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi Kırıkkale'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Münir Karaloğlu, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
00:39 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan korkutan açıklama: Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi
00:36 Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray mağlubiyeti sonrası hakemi eleştirdi: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık
00:20 Rusya'ya karşı yaptırımlara G7 ülkeleri de katıldı! Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi
23:59 Toplantı öncesi 6 muhalefet partisinden eş zamanlı paylaşım
23:55 Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacak
23:44 Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu
23:26 Ukrayna'da acı gerçek! 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti, 1684 kişi de yaralandı
23:06 Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi
23:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
22:34 FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 02:22:39. #1.12#
SON DAKİKA: KIRIKKALE - Boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin ailesinden 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement