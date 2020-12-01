Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da 10'u futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da 10'u futbolcu 13 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "3 Aralık Perşembe günü Siirt İl Özel İdaresi Spor ile yapacağımız müsabaka öncesi yaptırdığımız Kovid-19 test sonuçlarına göre, 10 futbolcu, 2 kulüp çalışanı ve 1 yöneticide pozitif vakalara rastlanmıştır. Konu ile ilgili TFF kurullarına gerekli başvurular yapılacaktır. Vakalar ile ilgili gerekli tüm izolasyon işlemleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 28 Kasım'da yapılan testlerde de 9 futbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı.