Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da hazırlıklar sürüyor
4 dakika önce
Bölgesel Amatör Lİg (BAL) temsilcisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor Ankara Kömür İşletmelerispor karşısında aldığı 3 puanın ardından hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi maçı için hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:46 Kaynak: Bültenler
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Kırıkkale Büyük Anadoluspor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi maçı için hazırlıklarına başladı.Çalışmalarına hafta boyunca aralıksız devam edecek olan Kırıkkale Büyük Anadoluspordeplasmanda 3 puan hedefi ile gidecek.
3 PUAN PAROLASI İLE ÇIKACAĞIZ
Antrenör Hasan Basri Ankara Kömür İşletmelerispor karşısında 3 puan aldıklarını ve Anadolu Üniversitesi hazırlıklarına başladıklarını belirtti . Kara yaptığı açıklamada, "3 puan parolası ile çıkacağız. Sezonda en iyi sonucu alarak Kırıkkalesporumuzu en iyi yere getireceğiz." diye konuştu.
Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti