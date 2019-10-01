Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da hazırlıklar sürüyor
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Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da hazırlıklar sürüyor

4 dakika önce

Bölgesel Amatör Lİg (BAL) temsilcisi Kırıkkale Büyük Anadoluspor Ankara Kömür İşletmelerispor karşısında aldığı 3 puanın ardından hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi maçı için hazırlıklarına başladı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da hazırlıklar sürüyor, System.String[]

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kırıkkale Büyük Anadoluspor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi maçı için hazırlıklarına başladı.Çalışmalarına hafta boyunca aralıksız devam edecek olan Kırıkkale Büyük Anadoluspordeplasmanda 3 puan hedefi ile gidecek.

3 PUAN PAROLASI İLE ÇIKACAĞIZ

Antrenör Hasan Basri Ankara Kömür İşletmelerispor karşısında 3 puan aldıklarını ve Anadolu Üniversitesi hazırlıklarına başladıklarını belirtti . Kara yaptığı açıklamada, "3 puan parolası ile çıkacağız. Sezonda en iyi sonucu alarak Kırıkkalesporumuzu en iyi yere getireceğiz." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi, Kırıkkale, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:46 Kaynak: Bültenler
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