Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da hazırlıklar sürüyor

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kırıkkale Büyük Anadoluspor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi maçı için hazırlıklarına başladı.Çalışmalarına hafta boyunca aralıksız devam edecek olan Kırıkkale Büyük Anadoluspordeplasmanda 3 puan hedefi ile gidecek.

3 PUAN PAROLASI İLE ÇIKACAĞIZ

Antrenör Hasan Basri Ankara Kömür İşletmelerispor karşısında 3 puan aldıklarını ve Anadolu Üniversitesi hazırlıklarına başladıklarını belirtti . Kara yaptığı açıklamada, "3 puan parolası ile çıkacağız. Sezonda en iyi sonucu alarak Kırıkkalesporumuzu en iyi yere getireceğiz." diye konuştu.