KIRIKKALE Çalındığı düşünülen ördekleri sülün telef etmiş

Çalındığı düşünülen ördekleri sülün telef etmişKırıkkale Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bahçesinde bulunan 10 ördekten 4'ü telef olurken, 4'ü de kayboldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen görevliler, çalındığı tahmin edilen ördeklerin bahçeye giren sülün tarafından telef edildiğini belirledi.Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Kırıkkale Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bahçesine havaların ısınması ile birlikte 1 ay önce 10 ördek alındı. Okulun bahçesinde bulunan süs havuzuna giren ördeklerden zamanla 4'ü kayboldu, 4'ü telef oldu. Okul yönetimi, kaybolan ördeklerin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığını tahmin etti. Fakat okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen okul yöneticileri, büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde gece yarısı havuz başına gelen sülünün, ördekleri takip ederek boğup öldürdüğü görüldü.'2 ÖRDEĞİMİZ KALDI'Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Nezgitli, kurum bahçesine 10 ördek aldıklarını söyleyerek, Burası Kırıkkale'nin uğrak yerlerinden bir tanesi. Hem güzel bir ambiyans olsun, hem de buraya gelen çocuklar sevsinler diye bu ördekleri aldık. Her akşam bir iki ördeğin kaybolduğunu gördük. Kamera kayıtlarını incelediğimizde ördeklerin bir kısmının sülünlerin öldürdüğünü gördük. Şu anda 2 tane ördeğimiz kaldı dedi.