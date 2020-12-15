KIRIKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketi, esnafı mutlu etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi, esnaf tarafından sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı destek paketi Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de esnafları memnun etti.

Kırıkkale ve Nevşehir

Kırıkkale'de taksici Duran Bağrıaçık, zor geçen pandemi sürecinde verilen desteğin yerinde ve güzel olduğunu, bir nebze olsun esnafın giderlerini karşılayabileceğini belirterek, "Malum bir de kış şartları içeresindeyiz. İnsanların giderleri de arttı. Taksici esnafı zaten zor durumda. Bu destek esnafı bir nebze olsun rahatlatır." ifadelerini kullandı.

Esnaf Yaşar Seki de "Cumhurbaşkanımızın dün esnafa yönelik yapmış olduğu destekten memnunuz. Bu zor günlerde milletimizin ve esnafımızın yanında olması bizi mutlu etti. Bir nebze de olsa bizi düşünmelerinden memnunuz. Biz de her türlü imkanımızla devletimiz ve milletimizin yanındayız." diye konuştu.

Nevşehir'de lazer kesim makinesi ile hediyelik eşya üretimi yapan esnaf Necmettin Göktaş, pandemide zor günler geçiren esnafın devletin desteğine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Verilen desteklerin esnafın yarasına az da olsa merhem olacağını belirten Göktaş, destek için başvuru yapacağını aktardı.