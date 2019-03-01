Kırıkkale Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de
10 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'deCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, seçim toplantısına katılmak için geldiği Kırıkkale'de, valilik ve belediyeyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale
'de
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, seçim toplantısına katılmak için geldiği Kırıkkale'de, valilik ve belediyeyi ziyaret etti. AK Parti
İl Başkanlığı'nca düzenlenen seçim toplantısına katılmak üzere Kırıkkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, cuma namazını Nur Camii'nde kılıp, çıkışta kent sakinleriyle sohbet etti. Valiliği ziyaret eden Oktay, Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Yunus Sezer
ile görüşen Oktay, ardından belediyeye geçti. Belediye girişinde mehter takımı tarafından karşılanan Oktay, Başkan Mehmet Saygılı
'dan kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, akşam saatlerinde seçim toplantısına katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:37 Kaynak: DHA
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