Son Dakika Haberleri: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından Kan Bağışı Etkinliği

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından Kan Bağışı Etkinliği

45 dakika önce

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılayı Kırıkkale Şubesi, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, kanın önemli bir ihtiyaç olduğunu benimsetmek amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından Kan Bağışı Etkinliği, System.String[]
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılayı Kırıkkale Şubesi, kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, kanın önemli bir ihtiyaç olduğunu benimsetmek amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale Adliyesi'nde düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulunan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, burada yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değinerek, adalet çalışanları arasında kan bağışı farkındalığı oluşturmak istediklerini söyledi.

Bu farkındalığı da Türk Kızılayı ile birlikte düzenledikleri etkinlikle pratiğe döktüklerini belirten Ayaz, "Kanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçek. Bu ihtiyacın en büyük kaynağı da gönüllü bağışlayıcılar. Personelimiz arasında bu alışkanlığın kazandırılması için Türk Kızılayı ile birlikte kan bağış etkinliğini gerçekleştirdik." dedi.

Kan bağış etkinliğine hakim ve savcılar ile personel de yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:52 Kaynak: AA

Başsavcı, Kırıkkale, Güncel
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