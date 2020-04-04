Kırıkkale'da 768 litre kaçak mazot ele geçirildi - Son Dakika

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Kırıkkale'da 768 litre kaçak mazot ele geçirildi
6 saat önce
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda 768 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda 768 litre kaçak mazot ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahşılı ilçesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine Kırıkkale Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen 768 litre mazot ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:16 Kaynak: AA
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