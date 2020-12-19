Kırıkkale'de 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi

19.12.2020 10:39
Kırıkkale'de 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi, System.String[]

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale- Ankara kara yolunda bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli R.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Tütün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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