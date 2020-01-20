Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

7 saat önce

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü kaza kamerada, System.String[]

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin refüje çarpıp, metrelerce takla attığı görüldü.

Geçen 25 Aralık'ta meydana gelen kazada, Ankara'dan Kırşehir'e giden Selim Şahin (43) yönetimindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Selim Şahin ile yanında bulunan akrabaları Hüseyin Şahin (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sinan Şahin, hayatını kaybetti.

Kazanın mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde kavşağa girerken kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp, metrelerce takla atarak, yoldan çıktığı görüldü. Mobese'ye yansıyan başka bir kazada ise minibüsün kavşakta otomobil ile çarpıştığı görüldü.


Karakeçili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
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