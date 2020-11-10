Kırıkkale'de 10 Kasım töreni - Son Dakika

Kırıkkale'de 10 Kasım töreni
10.11.2020 11:17
KIRIKKALE'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
KIRIKKALE'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, öğrenciler ve halk katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesini duyanlar ve araçlarından inen sürücüler de saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı sona erdi.
Son Dakika Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı