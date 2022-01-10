Kırıkkale'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazeteciliğin, fedakarlık isteyen mesleklerin başında geldiğine dikkati çeken Öztürk, "Türk basını, özellikle de yerel basın, Milli Mücadele yıllarında milli duygulara hitap ederek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, hem Anadolu'nun düşman işgaline karşı direnişinin yürekli sesi olmuş hem de bu direnişin kahramanlarının destanını yazmıştır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur." ifadelerine yer verdi.

MHP İl Başkanı Baloğlu da basın emekçilerinin kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaş ile kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak gibi birçok önemli görevi yerine getirdiğini aktardı.

Zaman ve mekan kavramı olmaksızın zor şartlarda fedakarca çalışan basın mensuplarının ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları kamuoyuna aktarmak adına özveriyle görev yaptığını belirten Baloğlu, çalışmalarında kendilerine de yol gösteren ve ışık tutan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Varlı ise halkın bilinçlenmesi, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basın çalışanlarının, bu görevlerini farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yerine getirdiklerini kaydetti.