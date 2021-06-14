Üye Girişi
Kırıkkale'de 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor - Son Dakika

Kırıkkale'de 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor

14.06.2021 11:30
Kırıkkale'de 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor, System.String[]

Kırıkkale'de gelir getirici ve alternatif ürünlerin artırılması amacıyla yaklaşık 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki ekimi yapıldı.

Kırıkkale'de gelir getirici ve alternatif ürünlerin artırılması amacıyla yaklaşık 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki ekimi yapıldı.

İl genelinde Tarım ve Orman Müdürlüğünün kontrolünde aspir, kişniş, çörek otu, kimyon, anason, rezene, ada çayı, ekinezya, şevketibostan, lavanta gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimini yapan çiftçiler, yüksek gelir elde etmeyi amaçlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, ilde tıbbi aromatik bitkilerle ilgili yaptıkları gerek demonstrasyon parselleri gerekse çiftçi bazındaki ekimlerle ciddi bir üretim alanına sahip olduklarını söyledi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl 4 ilçemizde birer demonstrasyon parselinde 4 yeni aromatik tıbbi bitki ekimi yaptık ayrıca daha önceki yıllarda hiç ekilişi olmayıp, bir önceki yıl yaklaşık 500 dekarlık ekim alanı olan çörek otunun bu yıl yaptığımız çalışmalarla 8 bin dekarlık alanda ekimi gerçekleştirildi. Çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde bundan son derece memnun olduklarını ve ürün gelişimlerinin iyi olduğunu da yerinde tespit ettik. Bu ürünler, çiftçimizin alışık olduğu hububat ve baklagil üretiminin yanında çok ciddi gelir getirici ürünler."

"Pazar konusuyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok"

Sırrı Yılmaz, yaptıkları hesaplamalara göre 1 dekarlık alana ekilen hububatta maliyetler çıkarıldığında 200 lira kar elde edilirken, çörek otunda ise katbekat kazanç sağlandığını dile getirdi.

Bu kapsamda ürünleri çiftçilere rahat bir şekilde önerdiklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu yıl kişniş, çörek otu, kimyon, anason, rezene, ada çayı, ekinezya, şevketibostan, lavanta gibi ürünlerin ekimini denedik. Yaklaşık 11 bin dekar alanda tıbbi aromatik bitki ekimimiz var. Bu bitkilerin hem üretim desteği var hem de elde ettiğimiz ürünün işlenmesi noktasında da yüzde 50 hibeyle işleme tesisi kurmalarına destek veriyoruz. Sertifikalı tohum ekmeleri halinde de destek veriyoruz. Sertifikalı tohum ekmelerini tavsiye ediyoruz. Pazarlama konusunda yıl içerisinde bu bitkileri işleyen firmalarla görüşmelerimiz oldu ve zaman zaman taleplerini bizlere iletiyorlar hatta gerekirse bizzat tarlada alabileceklerini ifade eden firmalar oldu. Pazar konusuyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok."

Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyünden Ejder Ateş de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla 300 dekar alana çörek otu ektiğini söyledi.

Ateş, "Daha önce bu bölgelerde böyle bir ekim yoktu. Yetkililerle birlikte ürünü bu hale getirdik. İnşallah güzel olacak. Yetkililer bize 7 gün 24 saat her türlü desteği veriyor. Her türlü çözümü bulabiliyoruz." dedi.

Karakeçili ilçesi Sulubük köyünden Ufuk Karabay ise "İlk olarak bu yıl ekim yaptım. Anason, kimyon ve çörek otu ektim. Ürünlerin topraktan çıkış hali çok güzeldi. Yağış olmamasından dolayı büyümede biraz cılız kaldı. Memnun kalırsak bundan sonra da ekime devam edeceğiz. Çiftçiler olarak değişik ürünleri araştırıyoruz. Sağ olsun bu yıl da Tarım ve Orman Müdürlüğü böyle bir şey önerdi, aklımıza da yattı. Bu sene kuraklık oldu, her yıl da böyle olacak diye bir düşüncemiz yok." diye konuştu.

Kırıkkale'de 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor
Kırıkkale'de 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor
Kırıkkale'de 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor
Kırıkkale'de 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor
Kırıkkale'de 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor

Kırıkkale, Bitki, Tarım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor 13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu 13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu Taşın üstündeki 12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler 12:25 Deniz Seki'den, barıştığı aşkı İrfan Özçelik ile art arda romantik kareler Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz 11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, 11:42 Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli 11:36 Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
13:41 Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu
13:30 Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor
13:25 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım
13:22 Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın Armağan Çağlayan'la tartıştığı görüntüler gündem oldu
12:45 Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramıştı! Kadının çenesinde kırıklar oluştu
12:43 Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor
12:01 Güne düşüşle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:53 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zaman kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
11:40 Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum
Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu Banka kartı kopyalayan çeteler bitmiyor! 5 dakika içerisinde 7 bin TL'sinden oldu         
13:41
Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım         
13:26
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Acı haber! 24 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti         
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda! Merakla beklenen zirve başlıyor         
12:02
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum Desteklere teşekkür eden Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana neler olduğunu bilmek istiyorum         
11:41
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet         
10:37
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını         
09:53
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 13:44:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de 11 bin dekar alanda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement