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Kırıkkale'de 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Kırıkkale'de 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu

11.02.2022 12:53
Kırıkkale'de 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezinin 112 çalışanı, birer fidanı 112 saniyede toprağa dikti.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezinin 112 çalışanı, birer fidanı 112 saniyede toprağa dikti.

Acil Çağrı Merkezi görevlileri, Hacılar beldesinde Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle 112 farkındalığının artırılması amacıyla etkinlik düzenledi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince önceden hazırlanan yerlere çam fidanları bırakıldı. Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay'ın etkinliği başlatmasıyla personel, poşetlerinden çıkardıkları fidanları toprakla buluşturdu.

Belediye tarafından 112 Parkı olması kararlaştırılan alanda, belirlenen sürede dikilen fidanlara çağrı merkezi görevlilerince can suyu verdi.

Tekinay, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun izniyle "112 Fidan, 112 Saniye" projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projeye Orman İşletme Müdürü Atilla Yılmaz'ın fidan desteğinde bulunduğunu aktaran Tekinay, şöyle konuştu:

"Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu da yer tahsisinde bulunarak fidanların dikildiği alanın Türkiye'de bir ilk olarak '112 Parkı' olmasını talep etti. Biz de bu desteklerle 112 personelle 112 fidanı 112 saniyede toprakla buluşturarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Koşul ne olursa olsun 112 her zaman insanlara yardım etmek için koşuyor ve çabalıyor."

Belediye Başkanı Koyuncu da hizmetini hiç eksik etmeyen ve zor anlarda insanların yardımına koşan 112 Acil Çağrı Merkezine vefa borçlarını bir şekilde ödemeleri gerektiğini söyledi.

Projede destek imkanı tanıyan çağrı merkezi ekiplerine teşekkür eden Koyuncu, "Biz de 112 farkındalığını, 112 Parkı olarak sloganlaştırıp hizmete sunacağız. Hayırlı olsun." dedi.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Muhammet Ali, Kırıkkale, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 112 fidan 112 saniyede toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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