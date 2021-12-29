Kırıkkale'de 112'ye gelen 400 bin çağrının yüzde 25'i amaca yönelik - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, yıl içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yaklaşık 400 binin üzerinde çağrının yüzde 25'inin amacı yönelik olduğunu bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, kurum denetimleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı

Tekbıyıkoğlu, yıl içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezine 400 binin üzerinde çağrı geldiğini belirtti.

Bu aramaların sadece yüzde 25'nin amaca yönelik olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Geriye kalan aramaların bir kısmı amaca yönelik olmayan talep ve bilgi isteyen, bir kısmı da asılsız ve gereksiz hatlarımızı meşgul eden çağrılardı. Asılsız ve ısrarlı aramalara ilişkin cezai işlem uygulamaktayız, uygulamaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.