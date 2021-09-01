Kırıkkale'de 12,5 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 12,5 litre kaçak rakı ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Sulakyurt ilçesinde ikamet eden H.D. isimli bir şüphelinin evinde arama yapıldı. KOM polisi, yaptığı aramada, 3 adet kurusıkı tabanca, 165 adet fişek, bıçak, muşta ve 12,5 litre kaçak rakı ve alkol yapımında kullanılan anason maddesi ile derece ölçer ele geçirildi.

Şüpheli olarak gözaltına alınan H.D, emniyete götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE