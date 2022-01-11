Kırıkkale'de ruhsatsız silah operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de polis ekiplerince ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İ.Y. ve M.Ş'nin ruhsatsız silah alışverişi yapacağı bilgisine ulaştı.
Şüphelileri Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yakalayan ekiplerin, ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve alışverişte kullanılan 13 bin lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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