Kırıkkale'de 14 kişi, jandarmanın tali yol uygulamasından kaçamadı - Son Dakika

Uygulamada, Kırıkkale'ye seyahat izin belgeleri olmadan geldikleri tespit edilen 14 kişiye 19 bin 278 lira para cezası verildi.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimler devam ediyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tali yolları kullanarak Ankara 'dan kente izinsiz geldikleri belirlenen 14 kişiye 19 bin 278 lira para cezası uyguladı.

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