Kırıkkale'de 14 kişiye 'seyahat' cezası - Son Dakika

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat yasağına uymayan 14 kişiye idari işlem yapıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente giriş yapılabilen tali yollar üzerinde uygulama başlattı. Korona virüs (Covid-19) tali yol uygulamasında kente Ankara'dan izinsiz geldikleri tespit edilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü 6 kişinin yanı sıra izin belgesiz şehirler arası yolculuk yapan 8 kişi olmak üzere toplamda 14 şahsa idari işlem yapıldı.

Kurallara uymanın toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirten ekipler, çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - KIRIKKALE