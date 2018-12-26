Kırıkkale'de 145 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Kırıkkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 145 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kırıkkale
'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 145 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kırıkkale İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 6, ilçelerden Bahşili'de 3, Balışeyh
'te 15, Çelebi
'de 10, Delice
'de 35, Karakeçili
'de 2, Keskin
'de 50, Sulakyurt
'ta 20 ve Yahşihan
'da 4 olmak üzere toplam 145 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, il genelinde 36 ekip ve 26 iş makinesiyle yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:46 Kaynak: AA
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