Kırıkkale'de 146 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 146 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de 146 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan aramada 146 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale'de 146 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan aramada 146 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında tespit edilen E.S. isimli şahıstan 146 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldığı ve 7 bin 746 Türk lirası para cezası uygulandığı bildirildi. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kuyumcudan yaklaşık 200 bilezik ve 40 bin TL çalan şüpheliler yakalandı
Büyükçekmece sahilinde yürüyüş yapan kadın, bir kadının cansız bedenine rastladı Kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:11:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de 146 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]