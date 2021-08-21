Kırıkkale'de 15 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 15 gram eroin bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kimeski köyünde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 15 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.Y. (28) ve Ç.M'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.