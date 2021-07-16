Kırıkkale'de '15 Temmuz' yürüyüşü - Son Dakika

KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları kapsamında binlerce kişinin katılımıyla '15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı nedeniyle binlerce Kırıkkaleli Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini izleyen binlerce kişi, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın öncülüğünde ellerindeki bayraklarla, mehter takımı eşliğinde, 71 metre Türk bayrağı açılarak '15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü' gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, halkın tankların karşısına çıktığını belirterek, "Halk mı, tank mı? Diye sordular halk kazandı" dedi.

Vali Yunus Sezer ise "15 Temmuz İslam'ın son kalesini yıkmak için yedi düvelin bir araya geldiği ve içeride de taşeronlarının koordine ettiği, dört bir yerden saldırdığı, hain bir girişimdir" diye konuştu.

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