Kırıkkale'de 16 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de 16 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

02.11.2020 10:32
Kırıkkale'de 16 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda 16 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda 16 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri satanlara yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Delice ilçesinde M.S.D.'ye ait bir iş yerinde 16 kilogram tütün, 17 paket makaron ve 1 adet de kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.D. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de 16 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 16 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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