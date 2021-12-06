Kırıkkale'de 1896 kişi AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika

Kırıkkale'de 1896 vatandaşın sistem üzerindeki eğitimlerini tamamlayarak temel AFAD gönüllüsü olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazıl açıklamada, 2022 yılı içerisinde de 20 kişilik gruplar halinde temel AFAD gönüllülerine yönelik saha eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"1896 vatandaştan 40'ı afet farkındalık, lojistik, intikal, güvenlik, enkaz alanına giriş teknikleri, tahliye ve tahliye türleri, ipler ve düğümler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, kullanılan sedye çeşitleri, arama kurtarma aracı ve arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı, arama kurtarma malzemelerinin uygulamalı eğitimi, hafif arama kurtarma tatbikatı, çadır kurulumu, ilk yardım, insani yardım, psikososyal destek eğitimi, yangına müdahale ve söndürme uygulaması gibi konularda saha eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanmıştır. 20 gönüllümüze de düzenlenen törenle gönüllü kartları teslim edilmiştir."